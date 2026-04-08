O advogado Igor Ferreira Saldanha, que morreu aos 27 anos, era a “pessoa mais alegre que conheci na vida”, disse a amiga dele, Ana Clara Soares, ao POPULAR. Morador de Posse, no nordeste de Goiás, segundo a amiga, Igor estava internado em um hospital particular da capital para tratamento de um câncer ósseo, diagnosticado no ano passado.\nPessoa mais alegre que já conheci na vida, alto astral, sede de viver. Tudo para ele era motivo de comemorar. Apesar de ter apenas 27 anos, ele viveu como ninguém”, contou Ana Clara.\nEla destacou que Igor era casado desde 2024, mas não tinha filhos. De acordo com informações da família, o velório aconteceu no Memorial do Grupo Pax. O sepultamento do corpo do advogado estava programado para a manhã desta quarta-feira (8).\nAdvogado morre aos 27 anos\nMorre o médico pediatra José Roberto de Castro Lima