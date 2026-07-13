O advogado que morreu afogado enquanto pescava, Antônio Andriêr da Silva, de 48 anos, deixou um legado de ética e compromisso, segundo a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Itumbiara. Em nota publicada no último sábado (11), a instituição lamentou a perda do profissional e afirmou que sua dedicação à advocacia permanecerá como exemplo e inspiração (veja a nota na íntegra no final do texto).\nAntônio Andriêr morreu afogado enquanto pescava com um amigo próximo à Usina Hidrelétrica de Cachoeira Dourada, na região sul do estado, na última sexta-feira (10). Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo foi localizado por um amigo, que o encontrou submerso, preso aos próprios equipamentos de pesca.\nAo POPULAR, o Corpo de Bombeiros informou que o registro da ocorrência foi feito por volta das 20h30, na Vila Operária. Segundo os militares, o amigo, que acompanhava Antônio, relatou que os dois pescavam juntos quando se distanciaram por um momento. Ao retornar ao ponto de encontro, não avistou o advogado.