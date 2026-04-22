Advogado Márcio Nogueira, de 35 anos, e a namorada dele, Karolyne Steffane, de 27 (Reprodução/Instagram de Márcio Nogueira)\nO advogado Márcio Nogueira Lemos, de 35 anos, que morreu com a namorada em um acidente de trânsito na GO-010, era bastante atuante na área. Conforme uma nota divulgada pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO), ele era presidente da Comissão de Direito Criminal e Direitos Humanos da subseção de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia (leia na íntegra ao final do texto). A batida aconteceu no trecho da rodovia que fica entre Vianópolis e Luziânia.\nMárcio também era especialista em Direito Criminal e atuava como professor. À repórter Tatiane Barbosa, do g1 Goiás, o irmão de Márcio, Marcílio Nogueira, ressaltou a competência do advogado. “Não se tinha uma ação ou causa em que ele não se saísse bem-sucedido, pela sua vasta inteligência. Mas gostava de coração e dominava o direito criminal", afirmou o irmão.