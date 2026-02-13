O advogado Fabrício de Melo Barcelos Costa, de 42 anos, que morreu na última quarta-feira (11), em Goiânia, foi homenageado pelo escritório Lara Martins Advogados. Em nota, a empresa o descreveu como uma pessoa “brilhante como jurista e inesquecível como amigo”, além de ser um “exemplo de caráter, generosidade e compromisso”.\nFabrício foi sócio-fundador do escritório ao lado de Rafael Lara Martins, atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO). A causa do falecimento não foi informada.\nEspecialista em Direito do Trabalho, ele atuava como conselheiro fiscal do Instituto Goiano de Direito do Trabalho (IGT). O velório e o sepultamento ocorreram no Cemitério Jardim das Palmeiras, na capital.\nEm nota, o IGT também lamentou a perda: “Sua trajetória foi marcada pela humanidade, integridade e dedicação constante. Ficam a memória, o respeito e a saudade”. Barcelos também possuía registro para advogar no Tocantins.