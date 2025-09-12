-VÍDEO: Briga em cemitério de Palmeiras de Goiás (1.3311230)\nUm advogado e um homem se envolveram em uma briga dentro do cemitério municipal de São João Batista, em Palmeiras de Goiás, na região oeste do estado. O episódio foi registrado em vídeo, onde os dois aparecem trocando socos e rolando no chão.\nO POPULAR entrou em contato com a defesa do advogado para posicionamento, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.\nO caso aconteceu na terça-feira (2). O advogado teria ido ao local para cobrar uma dívida do pedreiro, o que teria motivado a discussão que terminou em agressão física.\nHomem é preso suspeito de matar paciente com facada nas costas durante atendimento em UPA; vídeo\nFilho de dono de padaria mata cliente a tiros após briga por conta de R$ 50, diz PC\nPolicial penal é preso após atirar no pé de entregador de comida no RJ; vídeo