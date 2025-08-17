A Associação Empresarial da Região da Rua 44 (AER44) e a Prefeitura de Goiânia firmaram um acordo para a manutenção e a reabertura do Parque Mutirama. Por isso, na semana passada, foi assinado um termo de cooperação para a doação de R$ 450 mil para a prestação de serviços no local, que fica próximo ao polo de moda e confecção, conhecido como Região da 44.\nA Prefeitura de Goiânia, por meio de nota, informou que a doação recebida é sem contrapartida do município para os comerciantes locais e confirmou que o recurso foi feito direto para empresa que presta serviços de manutenção no Mutirama.\nA Secretaria segue trabalhando para conseguir mais recursos com a iniciativa privada para devolver o parque em condições dignas e de segurança para a população", cita trecho do comunicado (veja íntegra ao final desta reportagem).