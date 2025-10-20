-AEROPORTO (1.3325214)\nO aeroporto que está sendo construído em Águas Lindas de Goiás terá capacidade para receber boings e até 100 mil passageiros por ano, segundo a Companhia de Desenvolvimento de Águas Lindas de Goiás (Codeal). Ao POPULAR, o diretor-presidente da empresa, André Luiz de Souza Oliveira, informou que o aeroporto será um terminal regional multimodal, preparado tanto para transporte de passageiros quanto de cargas, com foco em logística, tecnologia e inovação.\nHá potencial de crescimento para 1 milhão de passageiros anuais, a partir da integração com linhas regionais e rotas interestaduais. No transporte de cargas, a projeção é de 3 mil toneladas por ano na fase inicial, podendo chegar a 15 mil toneladas anuais com a expansão do terminal logístico e o fortalecimento do comércio eletrônico”, explicou Oliveira.