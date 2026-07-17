-AEROPORTO JATAI (1.3432636)\nO aeroporto regional de Jataí está sendo construído e terá investimento de R$ 100 milhões e estrutura para receber voos comerciais e jatos com até 160 passageiros. Segundo a prefeitura, o projeto tem o objetivo de fortalecer o desenvolvimento econômico do sudoeste goiano, uma vez que a cidade está localizada em uma das principais regiões produtoras do agronegócio brasileiro.\nEm entrevista ao repórter Rodrigo Melo, o secretário municipal de Obras e Urbanismo, Cantimiro Martins, afirmou que o asfaltamento da pista deve ser concluído até o final de agosto. Depois dessa etapa, ainda serão executados serviços como drenagem, sinalização e demais estruturas necessárias para a operação do aeroporto.\nSegundo a prefeitura, toda a infraestrutura operacional do aeroporto deverá ser concluída até o fim de 2026. Além da pista de pouso e decolagem, o cronograma aponta a construção da pista de táxi (taxiway), do pátio de aeronaves, do sistema de drenagem e das demais estruturas exigidas para a homologação do aeródromo. A obra do terminal de passageiros deve ser finalizada em 2027.