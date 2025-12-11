-AGENTE_ATROPELADA_ONIBUS_CANEDO (1.3348690)\nA agente de saúde, Flávia Alves Rodrigues, de 39 anos, morreu nesta quinta-feira (11) após ser atropelada por um ônibus que presta serviço para a Prefeitura de Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. Ela estava internada há oito dias na capital devido ao acidente. Um vídeo gravado por câmera de segurança e obtido pela TV Anhanguera mostra a mulher caminhando e o momento em que ela é atingida pelo veículo que fazia uma conversão à direita (veja o vídeo acima).\nO acidente aconteceu na manhã do dia 3 de dezembro. Em nota, a prefeitura informou que após o atropelamento, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e a vítima foi encaminhada para um Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Senador Canedo, onde recebeu os primeiros cuidados.