O Hemocentro Estadual Coordenador Prof. Nion Albernaz começou a aplicar doses do medicamento de alto custo emicizumabe, utilizado no tratamento da hemofilia A, nesta quinta-feira (29). O fármaco passou a ser disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para crianças de zero a 6 anos de idade depois de portaria publicada pelo Ministério da Saúde, em 26 de dezembro de 2025.\nA aquisição é feita exclusivamente pela União e o Ministério da Saúde distribui o medicamento para os centros de tratamento vinculados à Rede Nacional de Serviços de Hematologia e Hemoterapia (Hemorrede), que é o caso do Hemocentro, de acordo com a quantidade de pacientes e a dosagem prescrita para cada um. No caso de Goiás, há nove pacientes contemplados pela nova portaria.\nAs 60 caixas enviadas pelo ministério para Goiás, com dosagens que variam de 30 a 150 miligramas (mg), chegaram terça-feira (27) e custaram R$ 812,4 mil à União. Na manhã desta quinta, três crianças tomaram as primeiras doses no Hemocentro e os pais passaram por treinamento para dar continuidade às aplicações. Outras três já tiveram o cadastro aprovado e devem receber as primeiras aplicações nesta sexta-feira (30). As três crianças restantes ainda aguardam a aprovação do cadastro.