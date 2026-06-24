A violência contra uma mulher em situação de rua que vive em Pirenópolis gerou indignação e mobilização popular. Maria, como é conhecida na cidade, foi agredida em um episódio registrado em vídeo e precisou ser transferida às pressas para Anápolis para realizar uma cirurgia.\nSegundo apurado pelo repórter Igor Brandão, da TV Anhanguera, ela está em um box de atendimento intensivo e deve ser transferida para uma UTI nesta quarta-feira (24). Maria teve hemorragia e uma lesão grave na barriga.\nA agressão teria ocorrido no dia 16 de junho, na Avenida Beira Rio, um local movimentado da cidade. O suspeito é o empresário Orion Dix Paranhos, que é dono de restaurantes em Pirenópolis. As imagens do episódio circularam nas redes sociais e provocaram mobilização da comunidade em cobrança por justiça.\nEmpresário denunciado pela namorada após ser espancada por ele é preso em Goiânia