O agricultor Robson Uggeri, de 38 anos, foi encontrado morto no porta-malas da própria BMW, nesta terça-feira (11), em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal (DF). Ele havia desaparecido após ir à casa de um amigo, apontado como suspeito do crime. Segundo a Polícia Civil (PC), o investigado morreu durante um confronto com policiais. A motivação e outros detalhes do caso ainda são apurados.\nNo último domingo (9), uma câmera de segurança gravou Robson chegando à casa do amigo. Ele estacionou a BMW na calçada e entrou na residência. Minutos depois, o suspeito saiu, entrou no carro e estacionou dentro da garagem. Momentos depois, o carro de luxo é visto saindo do local. As imagens foram exibidas pela TV Anhanguera.\nApós a localização do corpo, equipes do Grupo Especial de Investigação Criminal (GEIC) e da Guarda Civil Metropolitana (GCM) iniciaram buscas para identificar o suspeito. Durante as diligências, os agentes encontraram o homem em um VW Fox branco. Ao perceber a presença das viaturas, ele fugiu por cerca de 12 quilômetros, até bater o carro em um barranco e entrar em uma área de mata.