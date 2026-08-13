O agricultor Robson Carlos Uggeri, de 38 anos, encontrado morto no porta-malas da própria BMW, em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal, era um pai amoroso e um trabalhador honesto, segundo a irmã dele, Fabiana Uggeri. O suspeito do homicídio, apontado como amigo da vítima, morreu durante um confronto com policiais. A motivação e outros detalhes do caso ainda são apurados pela Polícia Civil (PC).\nComo irmão, era bom. Como pai, era ótimo, amava muito os filhos. Como amigo, era muito verdadeiro. Como filho, era amoroso. Tinha seus problemas e defeitos, mas era um homem muito bom, com muitas amizades. Era muito honesto e cultivava muitas amizades. Muito bem-visto na cidade”, afirmou.\nRobson era operador de máquinas agrícolas e tinha dois filhos. Segundo a irmã, a perda repentina do pai, assassinado há dois anos em uma propriedade rural, o deixou abalado até os dias atuais. Contudo, ele sonhava em dar um futuro promissor aos filhos e superar o luto.