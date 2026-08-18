A baunilha que sai da planta ainda não tem o aroma característico conhecido pelos consumidores (Arquivo pessoal / Sirlei de Paula e Reprodução / Instagram Cooaspi)\nAgricultores de Cocalzinho de Goiás, na região da Serra dos Pireneus, estão apostando em uma cultura que ainda é pouco comum no campo, mas tem alto valor no mercado: a baunilha. A especiaria pode chegar a R$ 6 mil o quilo no varejo e vem sendo cultivada como uma alternativa de renda para pequenos produtores.\nSegundo Sirlei de Paula, Secretária Administrativa da Cooperativa Agropecuária da Serra dos Pireneus (Cooaspi), o quilo da baunilha produzida na região tem sido comercializado entre R$ 3 mil e R$ 6 mil.\nCocalzinho é esse valor de R$ 3 mil a R$ 6 mil. É a nossa primeira colheita e a gente está aprendendo. Então, está começando aí”, afirmou Sirlei em entrevista ao jornal O POPULAR. Ela ressalta que os produtores ainda estão aprendendo sobre o mercado, já que a região está no início da produção.