Agrocolégio e Lyceu de Goiânia (Divulgação / Seduc)\nDuas unidades escolares públicas estão com inscrições abertas até sexta-feira (31) para início das aulas em 2026. Segundo a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), as unidades são: Agrocolégio Estadual Maguito Vilela, localizado no Bairro Itatiaia I, e o Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Lyceu de Goiânia, no Centro da capital.\nAo todo, são 60 vagas para estudantes interessados em cursar o Ensino Médio Integrado ao Técnico em Agropecuária no Agrocolégio Estadual Maguito Vilela. Conforme a secretaria, o aluno pode cursar simultaneamente o ensino médio e o curso técnico, em apenas uma matrícula.\nJá no Cepi Lyceu de Goiânia, escola que se consolidou como referência na rede pública com aulas de Português e Francês, são 680 vagas distribuídas da seguinte forma: