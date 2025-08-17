A raiva é uma doença viral de alta letalidade, ou seja, ela mata equinos, caprinos e ovinos, explica zootecnista (Reprodução/ Diomício Gomes O Popular)\nCinco bovinos morreram por raiva em dois municípios de Goiás, informou a Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa). Os casos encontrados foram em Carmo do Rio Verde, região central do estado, e em Silvânia, no sudeste. Após a agência ser notificada pelos próprios produtores e os exames testarem positivo, as equipes deram início às ações de controle, informou a Agrodefesa.\nDe acordo com o orgão, entre os principais sinais clínicos estão agitação ou apatia. Além da dificuldade de locomoção e incoordenação motora, paralisia, salivação excessiva e até morte.\nAo POPULAR, Denise Toledo, gerente de sanidade animal da Agrodefesa, explicou funciona o trabalho da equipe.