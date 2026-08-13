A plataforma Air Bed and Breakfast (Airbnb) foi condenada a pagar R$ 6.800 a uma turista que, ao chegar ao imóvel reservado pelo aplicativo, constatou a inexistência da reserva. O caso ocorreu durante o Carnaval na cidade de Goiás, na Região Noroeste do estado. A decisão foi proferida em segunda instância, não cabendo mais recurso.\nO POPULAR procurou a plataforma Airbnb e, até a última atualização da matéria, não teve retorno.\nJosé Fernandes Gontijo Braga, advogado da turista, informou ao POPULAR que, diante da alta temporada, sua cliente não teve outra alternativa senão aceitar o valor cobrado pela pousada. "A decisão foi inevitável, sobretudo por se tratar de um estabelecimento pet friendly, essencial para acomodar o animal de estimação que a acompanhava na viagem".\nSegundo o advogado, após a reclamação, a cliente recebeu da plataforma o estorno do valor. No entanto, por ter sido forçada a arcar com um custo maior devido ao contrato de última hora, ela decidiu recorrer à Justiça.