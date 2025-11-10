No final dos anos 1990, a Prefeitura de Goiânia decidiu pela implantação da Rua 85-A, conhecida atualmente como Avenida Cora Coralina, ligando a Praça do Ratinho, via Avenida 87, à Praça Cívica, como meio de reduzir o tráfego da Avenida 85, que naquela época teria um trecho de mão única. A construção contou com a implantação de uma “ampla galeria de águas pluviais para evitar alagamentos nas proximidades da Praça Cívica e do Fórum de Goiânia”, conforme publicou O POPULAR na época. Já em 1998, havia uma preocupação da Prefeitura e moradores do Setor Sul com alagamentos “abaixo da Avenida 87 até as cercanias do Tribunal de Justiça”. A solução, porém, não demorou a se mostrar falha. Em 2004, há 21 anos, ocorria o primeiro alagamento registrado na própria Avenida 87.\nDesde então, o problema se tornou recorrente e cada vez mais com maior risco aos transeuntes, ao ponto de, neste ano, a atual gestão ter informado que há um projeto para proibir o tráfego na Avenida 87 durante as chuvas. O motivo é conhecido. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), “o levantamento sobre o assunto, alinhado aos estudos do Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU), em desenvolvimento pela parceria científica da Prefeitura com a Universidade Federal de Goiás (UFG), confirmam que o problema é geográfico e estrutural”. O primeiro se dá porque o local foi construído sobre o leito do Córrego Buritis, cujo curso d´água foi sendo ocupado já desde a década de 1930, quando da fundação da capital.