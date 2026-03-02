Mônica Alves foi homenageada por instituições e órgãos de ensino de Jataí (Reprodução/Instagram de Mônica Alves)\nA professora Mônica Alves de Souza Gonçalves, de 47 anos, que morreu após complicações durante o tratamento contra um câncer colorretal, era alegre e apaixonada pela educação, disse a irmã dela, Gilda Maria Alves. Mônica desenvolveu uma infecção agressiva no pulmão logo no início da quimioterapia, o que a levou a ficar 15 dias internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).\nAmava sua profissão e sua dedicação era admirável, notava-se no cuidado com os pequeninos e no amor deles por ela,” disse a irmã para a repórter Andresa Cardoso, do POPULAR.\nSegundo a irmã, a infecção se espalhou e evoluiu para um quadro generalizado, somado ao câncer hepático, e a professora não resistiu. Ela lecionava no período matutino na Escola Municipal Pedacinho do Céu e no vespertino no Centro Municipal de Educação Infantil Clobertino Naves da Cunha.