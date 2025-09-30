Alegre, sorridente e amoroso, assim era conhecido, Paulo Cézar da Silva, de 59 anos, que morreu após sofrer um mal súbito durante uma corrida de rua em Goiânia. Ao POPULAR, a Igreja Presbiteriana do Crimeia Leste, na qual Paulo era membro, disse que ele era um membro ativo e presente na vida da comunidade religiosa.\nEle era um grande Diácono e servia a Igreja Presbiteriana Crimėia Leste e o Reino de Deus com muita alegria, disposição e amor. Alegre, sorridente e extremante prestativo e amoroso”, afirmou.\nNessa segunda-feira (29), Paulo foi enterrado no Cemitério Parque Memorial de Goiânia. O atleta de 59 anos era casado e Engenheiro Agrimensor.\nO POPULAR apurou que Paulo Cézar havia participado de uma meia maratona, prova com a distância de 21km, há menos de um mês. No dia 31 de agosto, o atleta participou da 12ª Maratona EM Movimento e completou os 21 km com o tempo de 02h06min, ficando em 4º lugar na sua faixa etária.