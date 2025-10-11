-Moto recuperada (1.3322696)\nO motoboy Nilson Hermes Piretti Neto, de 32 anos, teve a moto furtada no Jardim Aureny III, região sul de Palmas. Dois dias depois, o veículo foi recuperado e a alegria dele ao rever seu instrumento de trabalho chamou atenção nas redes sociais. Um vídeo publicado no perfil do 1° Batalhão da Polícia Militar de Palmas, mostrando a entrega simbólica, já alcançou mais de 87,2 mil visualizações.\n"Cheguei na delegacia quando estavam descarregando ela e foi emoção total, como foi visto no vídeo. O acolhimento e a felicidade dos policiais militares em me ver tão feliz e emocionado, em ter recuperado meu bem de trabalho e de sustendo honesto", comemorou.\nAo JTo, Nilson contou que o furto aconteceu no dia 21 de setembro. Era um domingo de madrugada e tudo ocorreu de forma rápida enquanto ele estava na casa de uma amiga.