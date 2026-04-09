-Vídeo (1.3394605)\nA captura recente de uma piraíba de 1,8 metro no Rio Araguaia chamou a atenção para a pesca esportiva. O animal, também conhecido como o "Gigante do Araguaia", foi medido, fotografado e, em seguida, devolvido à água. Segundo a lei goiana que trata do assunto, a piraíba e várias outras espécies se enquadram na modalidade de “pesque e solte”. Assim, o peixe não pode ser abatido, transportado nem consumido, visando à preservação ambiental (veja a lista das espécies abaixo, dividida pelas bacias).\nBacia Hidrográfica do Araguaia-Tocantins\nBargada\nJaú\nPiranambú (surubim-de-canal)\nPirapitinga-do-sul\nPiraíba (filhote, piratinga)\nPirarara\nPirarucu\nRubinho\nBacia Hidrográfica do Paranaíba\nBagre-sapo (pacamão)\nJaú\nPiracanjuba\nPirapitinga-do-sul\nPintado (surubim-pintado)\nDourado\nO caso da piraíba de quase dois metros aconteceu na Sexta-feira Santa (3) na Região da Viúva, em Nova Crixás, no norte goiano. A "Rainha do Araguaia" foi fisgada pelo influenciador digital Weder Oliveira, de 40 anos (assista no início do texto). Em uma postagem nas redes sociais, ele aparece ao lado de outro pescador segurando o animal dentro da água, antes de devolvê-lo ao rio. "Se pegar esses peixes em embarcação, do tamanho que for, eles são proibidos por lei. Estão em extinção”, explicou Weder.