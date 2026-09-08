-VIDEO_GCM_CONCURSO (1.3453638)\nA Prefeitura de Goiânia anunciou que o próximo concurso público da Guarda Civil Metropolitana (GCM) terá 200 vagas para contratação imediata e outras 500 para formação de cadastro de reserva. A lista poderá ser usada para futuras convocações, principalmente para repor o efetivo com a aposentadoria de agentes prevista para os próximos anos.\nSegundo o comandante da GCM, Gustavo Toledo, a corporação ainda conta com servidores que ingressaram no concurso de 1993 e que estão próximos de se aposentar. Também fazem parte do efetivo agentes que entraram entre 2006 e 2008. Com isso, a idade média dos guardas atualmente passa dos 50 anos.\nA expectativa é que a renovação do quadro seja feita aos poucos, evitando que a saída dos servidores deixe as equipes de patrulhamento desfalcadas.