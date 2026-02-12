O secretário de Governo de Itumbiara, Thales Machado, também jogou gasolina na casa onde atirou nos filhos Miguel, de 12 anos, e Benício, 8 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, acessado em primeira mão pela TV Anhanguera, foram encontrados dois galões do combustível na residência, com capacidade aproximada de cinco litros cada.\nSegundo o boletim, havia um forte odor de gasolina no local, que indica que Thales teria a intenção de atear fogo na casa. O homem foi encontrado deitado sobre a cama, com uma arma de fogo posicionada sobre o peito. Os filhos também estavam feridos na cama e foram levados para o hospital.\nSecretário da Prefeitura de Itumbiara mata filho e se mata em seguida, diz PM\nCaiado suspende agenda e vai para Itumbiara após secretário da prefeitura matar filho e se matar: 'Solidariedade'