O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade com risco moderado para dez cidades de Goiás nesta quinta-feira (27). O aviso vale até as 23h59 e prevê até 50 milímetros de chuva ao longo do dia, ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo no sul e sudeste goiano.\nSegundo o Inmet, pode chover entre 20 e 30 milímetros em apenas uma hora, o que representa uma pancada forte de chuva, além de rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h. Apesar do alerta, o risco de problemas graves é baixo: a chance de faltar energia, estragar plantações, cair galhos ou ocorrerem pontos de alagamento é pequena.\nDados do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) mostram que a chuva já chegou a algumas cidades entre a madrugada e o início da manhã. O maior volume foi registrado em Catalão com 17,6 mm, seguido por Davinópolis com 13,8 mm e Corumbaíba com 12,2 mm.