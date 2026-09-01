O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial de tempestade para Goiás nesta terça-feira (1º). O aviso prevê chuvas de até 50 milímetros por dia, ventos entre 40 km/h e 60 km/h e possibilidade de granizo em algumas cidades do estado. A maior chance de chuva forte está nas regiões sudoeste e centro-sul de Goiás. Também há possibilidade de chuviscos em Goiânia e em cidades da Região Metropolitana.\nO alerta começou à meia-noite e é válido até as 23h59 desta terça-feira. Segundo o Inmet, há baixo risco de falta de energia, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. Mesmo assim, o órgão orienta que a população fique atenta durante as tempestades.\nSegundo a meteorologista Elizabete Alves, do Inmet, o sudoeste de Goiás é a região que merece mais atenção para a formação de tempestades isoladas.