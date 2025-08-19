O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de vendaval para o estado de Goiás com previsão de início na tarde desta terça-feira (19). Conforme o alerta, haverá ventania variando entre 60 e 100 km/h para 13 cidades do estado até esta quarta-feira (20).\nConfira a previsão do tempo em Goiás: Previsão do tempo\nSegundo Elizabete Alves Ferreira, meteorologista do Inmet, essa condição acontecerá devido a uma frente fria vinda do estado do Mato Grosso do Sul. O alerta foi emitido para outros estados do Brasil, mas em Goiás, devido ao clima estar quente e seco, gera contraste com a frente fria do outro estado, resultando em rajadas e ventanias nesses dois dias.\nÉ aquela ventania que às vezes até pode dar um pinguinho de chuva, é mais o levantamento de poeira que pode trazer bastante transtorno, como destelhamento. Como aqui está quente e seco, o contraste entre essas duas massas traz essa ventania ou rajadas de ventos mais intensas”, informou Elizabete Alves.