Segundo o Inmet, 228 dos 246 municípios goianos possuem risco potencial de tempestades (Wildes Barbosa/O Popular)\nO Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta de perigo para tempestades e queda de até 5 ºC na temperatura de algumas cidades goianas. Essas condições climáticas são fruto do avanço de uma frente fria vinda da região Sudeste do Brasil.\nO avanço dessa frente fria cria condições favoráveis para a formação de áreas de instabilidade levando a formação de chuvas que poderão vir no formato de tempestades, acompanhadas de rajadas de vento e raios.\nDe acordo com o Inmet, 228 dos 246 municípios goianos possuem um risco potencial de tempestades nesta terça-feira (23). Para essas cidades há possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Além disso há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.