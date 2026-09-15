A ossada do advogado André Luiz Marques de Souza, de 43 anos, foi encontrada em uma zona rural na divisa entre os municípios de Goianápolis e Terezópolis. André havia desaparecido em 16 de abril de 2023, após sair de casa para levar o carro ao lava-jato, no Setor Coimbra, em Goiânia. Apesar de o carro ter sido encontrado três dias após o sumiço, a família passou mais de três anos sem nenhuma notícia.\nO delegado Rodrigo Arana Vargas, da Polícia Civil (PC), não soube informar a data exata em que a ossada foi encontrada, mas afirmou que o laudo cadavérico já foi solicitado e que o resultado deve ficar pronto em no máximo 25 dias. O documento é o responsável por determinar a causa da morte, além de todas as circunstâncias ocorridas durante esse momento.\nDevido ao avançado estado de decomposição do corpo, não foi possível identificar André Luiz, de acordo com o delegado. A equipe só conseguiu realizar uma identificação inicial após notarem uma aliança presente na ossada, com o nome da esposa do advogado, Thaís Leal Maia Marques, gravado no interior. A confirmação oficial veio com o laudo pericial, feito por meio de exames do Banco de Perfis Genético.