Devido a alta de casos de sarampo, a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) convocou os países das Américas a intensificarem as ações de imunização. A Semana de Vacinação nas Américas começou no sábado (25) e vai até o próximo (2).\nAs coberturas vacinais não foram suficientes para evitar o aumento acelerado da doença. Segundo a organização, em 2025, foram confirmados 14.767 casos em 13 países, quase 32 vezes mais do que em 2024.\nEm 2026, até 5 de abril, mais de 15,3 mil casos de sarampo já haviam sido registrados. O montante é superior a 2025.\nAplicação de vacina contra febre amarela caiu 39% em Goiânia\nVacinas contra gripe e Covid-19 disponíveis no SUS reduzem risco de infarto e AVC\nPara o diretor da Opas, Jarbas Barbosa, o principal desafio não é a disponibilidade de vacinas, mas chegar a tempo às pessoas que ainda não estão protegidas. A desinformação, a baixa percepção de risco e as barreiras de acesso contribuíram para a queda das coberturas em alguns grupos. A meta é imunizar pelo menos 95% da população com duas doses.