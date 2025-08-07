Na Rua 121, o trecho compreendido entre a Avenida Jamel Cecílio e a Rua 120 passa a ter sentido único, no fluxo da Avenida para a 120 (Divulgação/SET)\nAlterações feitas pela Prefeitura de Goiânia no sentido das ruas no entorno da Avenida Jamel Cecílio começam a valer a partir desta quinta-feira (7). Em entrevista à TV Anhanguera, o diretor de Engenharia de Trânsito da capital, Marco Antônio Porfírio, disse que as mudanças são necessárias para dar continuidade no programa de desobstrução das vias arteriais do plano da nova mobilidade do prefeito Sandro Mabel.\nHoje a gente está acabando com mais dois gargalos que tinham aqui na Jamel Cecílio, que é o retorno que existia em frente ao hotel K, de quem estava subindo na Jamel Cecílio em sentido Flamboyant em convergir a esquerda, a gente fechou esse retorno”, disse.