Praça do Bandeirante: iniciativa, estruturada em vários eixos, quer deixar região central mais bonita e organizada (Diomício Gomes)\nA Prefeitura de Goiânia encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei que cria o programa “Morar no Centro”, que prevê o pagamento de até 50% do valor do aluguel para moradores da região central da capital. A proposta estabelece critérios para participação, define prioridades entre os beneficiários e integra a estratégia do município para ampliar a ocupação residencial e revitalizar o Centro.\nConfira na TV Anhanguera: Projeto prevê que Prefeitura de Goiânia vire proprietária de prédios abandonados\nO objetivo da iniciativa é estimular a ocupação residencial do Setor Central, atraindo principalmente pessoas que já trabalham na região, mas vivem em bairros mais afastados. A medida faz parte de um pacote de ações voltadas à revitalização do Centro.