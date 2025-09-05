-POP_AgressaoEscola_050925 (1.3308787)\nUma aluna de 10 anos foi agredida com socos e tem dente quebrado por estudantes em uma escola particular no Recanto do Bosque, região noroeste de Goiânia, denunciou a família. O vídeo das agressões divulgado pela TV Anhanguera mostra puxões de cabelo e empurrões (assista acima).\nComo o nome das estudantes agressoras não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa delas para um posicionamento até a última atualização dessa reportagem.\nEm entrevista à TV Anhanguera, o pai da estudante disse que a filha teve o dente quebrado e pede justiça pelo ocorrido na última segunda-feira (1º).\nFui ao médico com minha filha para fazer o corpo de delito e constataram que ela teve um dente quebrado com a porrada que levou na cara. A gente quer justiça por essa covardia”, disse o pai.