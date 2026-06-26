Sulamita Ferreira morre aos 17 anos (Arquivo pessoal / Angelita Lopes e Reprodução / Redes sociais)\nSulamita Ferreira, aluna de um colégio militar de Palmeiras de Goiás, morreu aos 17 anos. Familiares, amigos e colegas da estudante se emocionaram com a morte dela: “Ainda é difícil acreditar que você se foi. Sua partida deixa um vazio imenso”.\nA morte ocorreu na quinta-feira (25). Ao POPULAR, a mãe da jovem, Angelita Lopes, informou que a filha tinha lúpus, uma doença autoimune e crônica na qual o sistema de defesa do corpo ataca por engano os tecidos e órgãos saudáveis do próprio organismo.\nEla havia sido internada em um hospital de Ceres, no centro goiano, segundo a mãe. No entanto, a jovem sofreu uma parada cardíaca e faleceu, de acordo com o relato de um primo à reportagem.\nJovem morre após ser atingido por tiro acidental durante caça em fazenda de Catalão, diz Polícia Civil