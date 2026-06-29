Sulamita Ferreira morre aos 17 anos (Arquivo pessoal / Angelita Lopes e Reprodução / Redes sociais)\nA estudante de um colégio militar identificada como Sulamita Ferreira, de 17 anos, morreu em Goiás e tinha o sonho de ser médica. Segundo a mãe, a filha tinha lúpus, uma doença autoimune e crônica na qual o sistema de defesa do corpo ataca por engano os tecidos e órgãos saudáveis do próprio organismo.\nA jovem sofreu uma parada cardíaca e faleceu no dia 25 de junho. O corpo dela foi velado e sepultado no Cemitério Memorial Palmeiras, na última sexta-feira (26).\nSegundo a mãe, a filha começou a ficar com as articulações inchadas e iniciou o tratamento para lúpus em um hospital em Ceres, no centro goiano. Segundo a mãe, ela ficou aproximadamente um mês internada e depois continuou o tratamento em casa, com medicamentos.