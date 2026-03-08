O aluno Marcus Andrade, de 42 anos, que denunciou ter sido advertido por usar um short considerado inadequado em uma academia de Anápolis, espera que a decisão da Justiça incentive uma mudança de mentalidade. A decisão cabe recurso.\nA sentença a meu favor tem um caráter educativo para quem ainda acha que suas crenças e preconceitos podem ser impostos a terceiros sem qualquer consequência”, afirma o aluno.\nÀ reportagem, Marcus também disse que espera que o resultado judicial incentive outras pessoas que passaram por qualquer constrangimento semelhante a denunciar.\nA decisão da Justiça condenou o estabelecimento a pagar a Marcus uma indenização de R$ 20 mil por danos morais. O POPULAR entrou em contato com o advogado da academia e com o próprio estabelecimento para pedir um posicionamento sobre o caso, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem.