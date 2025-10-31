-VÍDEO: Aluno agride com cadeira (1.3331144)\nUm estudante do Colégio Estadual Rui Barbosa, em Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia, agrediu um colega dentro da sala de aula ao arremessar uma cadeira, em um episódio que foi registrado por câmeras de segurança. A direção da escola informou que o motivo da agressão ainda é desconhecido.\nO caso aconteceu nesta quarta-feira (29). De acordo com a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc-GO), o desentendimento entre os alunos ocorreu durante o horário de aula. Assim que a situação começou, a equipe gestora da unidade agiu imediatamente para conter a confusão, acionando o socorro médico, os pais e responsáveis e comunicando o fato às autoridades policiais e ao Conselho Tutelar.\nA escola adotou todas as providências cabíveis, conforme o Protocolo de Segurança Escolar do Estado de Goiás, em vigor desde 2019”, informou a Seduc por meio de nota.