-Vídeo - Agressão em escola (1.3409888)\nUm aluno de 12 anos foi agredido com socos e chutes por colegas dentro de uma escola pública em Barro Alto, no centro goiano. As imagens da confusão foram exibidas nesta quinta-feira (14) pela TV Anhanguera (assista acima). A mãe e a unidade escolar informaram à Polícia Civil (PC) que a vítima possui Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).\nOs nomes dos suspeitos não foram divulgados pela polícia. Assim, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles para pedir um posicionamento. A reportagem também pediu uma posição para a Prefeitura de Barro Alto, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem.\nConforme o vídeo mostra, após levar um soco na cabeça por um colega, a vítima cai no chão. Em seguida, outro adolescente aparece e os dois batem na vítima com socos e chutes. Instantes depois, a coordenadora da escola chega e separa a briga. Enquanto a funcionária fala com os suspeitos, um quarto adolescente se aproxima e dá um chute no aluno caído.