-camera (1.3459095)\nO aluno de uma academia de Goiânia foi alvo de uma operação da Polícia Civil, nesta terça-feira (22), por suspeita de colocar uma câmera escondida em um banheiro masculino. Ao POPULAR, o delegado Wladimir Freire, responsável pelo caso, disse que o dispositivo estava direcionado para um mictório (veja acima o vídeo obtido pela TV Anhanguera com parte imagens que eram capturadas pela câmera).\nO suspeito, que trabalha como bancário, não foi preso. Como o nome dele não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para que pudesse se posicionar. À reportagem, a Smart Fit informou que assim que tomou conhecimento do fato, colaborou com as investigações e se colocou à disposição das autoridades. A academia disse que repudia esse tipo de atitude e reforça que proíbe qualquer tipo de captação de imagem em seus vestiários (veja a nota na íntegra no final).