Um aluno de 17 anos de Quirinópolis, no sudoeste de Goiás, foi autorizado pela Justiça a iniciar o curso de medicina antes de terminar o ensino médio. Gabriel Bandeira Penna Oliveira cursava o terceiro ano quando concorreu a uma vaga de graduação. Ao POPULAR, ele contou sobre a decisão de fazer o vestibular.\nEu sempre tive essa vontade de tentar começar o curso de medicina o mais cedo possível, porque poderia poupar anos valiosos da minha vida que teriam sido gastos em cursinhos", contou o estudante.\nNa decisão, o juiz Felipe Luis Peruca determinou que o colégio, onde Gabriel estuda, aplique uma prova de proeficiência para que, aprovado, "seja expedido o certificado" de conclusão do curso ao estudante\nSobre a Justiça, eu e minha família estávamos empenhados em conquistar isso de qualquer forma, porque além de ser o melhor para meu futuro, todos os pais e mães querem ver seus filhos entrarem em uma universidade. Isso foi essencial para conseguir essa vitória", destacou Gabriel.