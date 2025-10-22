Um projeto desenvolvido no Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Osvaldo da Costa Meireles, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, está chamando a atenção pela inovação e potencial sustentável. Orientado pela professora de Biologia Gabrielle Rosa Silva, o estudante Thiago Alves dos Santos criou um tecido macio e resistente a partir do bagaço da cana-de-açúcar, resíduo que costumeiramente é descartado após a extração do caldo.\nA iniciativa, que alia ciência e consciência ambiental, foi divulgada pela Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc-GO) e selecionada para representar o estado na II Feira de Bioinovação Territórios do Brasil (FBioT Brasil), que acontecerá entre os dias 27 e 30 de novembro, no Instituto Federal Baiano, na Bahia.\nGoianos vencem Olimpíada Brasileira de Robótica e vão representar o Brasil na Coreia do Sul