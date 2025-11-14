Um grupo de estudantes da Escola Estadual Agnelo Ribeiro, no distrito de Roselândia, comeram brigadeiro feito com maconha e precisaram receber atendimento médico na manhã desta sexta-feira (14). De acordo com o Corpo de Bombeiros, os adolescentes, apresentavam comportamento eufórico, náusea e mal estar, porém com sinais vitais preservados.\nO Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h50 da manhã. Nossa guarnição foi prontamente ao local, no distrito de Roselândia. Fizemos toda a avaliação primária e depois transportamos os adolescentes, com idade entre 14 e 15 anos, para o Hospital Municipal de Bela Vista de Goiás", disse a aspirante oficial Ísis Menezes em entrevista à TV Anhanguera\nSegundo a corporação, o resgate dos adolescentes contou com a ajuda de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Prefeitura de Bela Vista de Goiás. Os adolescentes foram levados para o Hospital Municipal de Bela Vista de Goiás, onde foram entregues à equipe médica e permanecem sob cuidados da unidade hospitalar.