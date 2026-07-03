Com 32 estudantes formados no ensino médio, 27 alunos ativos e 30 aprovações em universidades desde 2019, o Instituto Ser Tão Grande abriu inscrições para novos beneficiários em Goiânia e Uberlândia (MG) até 31 de agosto. São oferecidas bolsas integrais em escolas particulares para alunos de baixa renda e já levou jovens ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Instituto Militar de Engenharia (IME), Universidade de São Paulo (USP) e cursos de Medicina em universidades públicas.\nO instituto seleciona estudantes com alto desempenho acadêmico ainda no ensino fundamental para ingressarem no ensino médio em colégios particulares parceiras com bolsa integral. As escolas oferecem gratuitamente as mensalidades, enquanto o instituto, com recursos de doadores, custeia material didático, uniforme e parte do apoio aos estudantes.