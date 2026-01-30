A operação policial cumpriu mandados em três cidades e desmantelou um esquema de tráfico com base em Goiânia (Reprodução / Polícia Federal em Goiás)\nDois estudantes de medicina foram presos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas durante uma operação policial realizada nesta quinta-feira (29), nos municípios de Mineiros e Doverlândia, na região sudoeste do estado, segundo informações da TV Anhanguera.\nA reportagem tentou contato com a Polícia Civil, Militar e a Federal para obter mais detalhes sobre o caso, mas não teve retorno até a última atualização desta matéria. Como as identidades dos investigados não foram divulgadas, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas.\nDe acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), a Operação Contra Prescrição, que tinha como objetivo combater o tráfico de drogas e a atuação de facções criminosas na região, cumpriu seis mandados de prisão temporária e mais seis de busca e apreensão em ações realizadas simultaneamente em Goiânia, Mineiros e Doverlândia.