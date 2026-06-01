Alunos do Colégio Estadual Professor Sérgio Fayad, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal, foram dispensados na última sexta-feira (29) sob suspeita de intoxicação alimentar. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc), os estudantes relatavam sintomas de dores estomacais, náuseas, vômitos e sensação de desmaio.\nEm nota enviada ao POPULAR, a Seduc disse que as equipes do Núcleo de Atendimento à Saúde do Estudante e da Gerência de Alimentação Escolar da pasta estão na unidade acompanhando o caso. A Secretaria informou também que foi realizada na manhã desta segunda-feira (1º) uma reunião com a comunidade escolar para prestar esclarecimentos sobre a situação e sanar eventuais dúvidas (leia a nota na íntegra ao fim da reportagem).\nA refeição foi servida quinta-feira (28), no Colégio Estadual Professor Sérgio Fayad Generoso. Em um vídeo enviado à TV Anhanguera, o familiar de duas estudantes do colégio falou a respeito do caso de intoxicação alimentar.