Em homenagem à filha Lorena Batista, de 46 anos, o cantor Amado Batista agradeceu as mensagens de carinho que recebeu dos fãs, amigos e familiares e disse que seguirá cantando pela filha e pelo público. Lorena morreu na noite da última sexta-feira (13) em decorrência de um câncer nas vias biliares.\nSegundo o cantor, Lorena Batista ‘lutou com bravura’ e orgulhou o pai em todos os dias. “Foram tempos difíceis, de batalhas silenciosas contra uma doença grave, mas ela nunca perdeu a doçura que era só dela", escreveu.\nEm entrevista à repórter Eliane Barros, do g1 Goiás, o irmão de Lorena, Bruno Batista, contou que a mulher era médica veterinária, policial federal e também cantora. Lorena deixou um filho de 3 anos.\nFica a gratidão por termos nos encontrado, por termos compartilhado momentos e por saber que, mesmo em pouco tempo, construímos um laço verdadeiro. Iremos cuidar do seu príncipe Daniel com muito carinho", compartilhou o familiar.