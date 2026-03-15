-Vídeo (1.3385880)\nO cantor Amado Batista prestou uma homenagem emocionada à filha, Lorena Batista, de 46 anos, que morreu na noite de sexta-feira (13) após lutar contra um câncer nas vias biliares. Em publicação nas redes sociais, o artista disse que a filha enfrentou a doença com coragem e destacou a dor da perda.\nEla lutou com uma bravura que me orgulhou todos os dias. Foram tempos difíceis, de batalhas silenciosas contra uma doença grave, mas ela nunca perdeu a doçura que era só dela”, escreveu.\nLorena estava internada no Hospital São Francisco de Assis, em Goiânia, onde tratava um colangiocarcinoma, um tipo raro e agressivo de câncer que afeta as vias biliares. Segundo o irmão dela, Bruno Henrique Batista, a doença evoluiu para metástase no fígado.\nNas redes sociais, Amado Batista afirmou que a morte da filha representa uma dor profunda.