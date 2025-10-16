A 9° Festa do Leite do município de Orizona aconteceu entre os dias 5 e 9 de agosto, por meio do Sindicato Rural da Cidade. (Reprodução/ Cláudio Pereira)\nO cantor sertanejo Amado Batista conheceu a vaca que produziu 125 litros em um dia. A 'rainha do leite' viralizou nas redes sociais em junho após produzir o maior número de litros de leite em um torneio leiteiro. O animal pertence à Fazenda Coqueiros, localizada em Orizona, na região sudeste do estado.\nAo POPULAR, Cláudio Pereira, proprietário do local, contou que o cantor esteve na fazenda na última quinta-feira (9), para conhecer o maquinário que é completamente robotizado. Ao chegar ao local, o sertanejo se interessou em também conhecer o animal.\nO Amado Batista chegou aqui e ficou sabendo que a minha vaca tinha sido a campeã e quis conhecê-la. Ele olhou a vaca e ficou encantado. Ele até tirou uma foto com ela", disse o proprietário rural.