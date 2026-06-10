A advogada Amanda Partata Mortoza, de 33 anos, foi condenada a 6 anos e 2 meses de prisão no regime semiaberto por perseguição, extorsão e falsidade ideológica, crimes cometidos contra o ex-namorado, o médico Leonardo Pereira Alves Filho, de 33 anos. Ela está detida desde 20 de dezembro de 2023, acusada de ter, três dias antes, envenenado e matado o pai e a avó de Leonardo, respectivamente o policial civil Leonardo Pereira Alves, de 58, e Luzia Tereza Alves, de 86. O processo envolvendo as duas mortes ainda tramita na Justiça.\nAmanda também foi condenada a pagar uma indenização de R$ 25 mil por danos morais, tendo em vista, segundo a sentença, “todo o transtorno e abalo emocional e psicológico imposto ao ofendido, perturbando-lhe, ainda, sua rotina, suas relações sociais e profissionais”. Para a Justiça, as ações da advogada impuseram “humilhações, temor e traumas” à vítima. A decisão do juiz Luciano Borges da Silva, da 8ª Vara Criminal dos Crimes Punidos com Reclusão e Detenção da comarca de Goiânia, não impede a vítima de buscar complementação da indenização na esfera cível.