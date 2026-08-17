-Vídeo (1.3445692)\nUm acidente envolvendo uma ambulância e um furgão no cruzamento de uma rua no município de Terezópolis, neste fim de semana, feriu um ciclista que passava pelo local.\nUm vídeo mostra o momento exato em que a ambulância é atingida pelo furgão no cruzamento, perde o controle e atinge o ciclista, que vinha em uma bicicleta azul no sentido contrário da via, antes de bater no muro de uma residência (Veja o vídeo acima).\nSegundo informações da Polícia Militar (PM), que foi chamada para verificar o ocorrido, o acidente deste sábado (15) ocorreu no cruzamento das ruas Pirineus e Castro Alves, no centro do município. Conforme os relatos colhidos pela corporação no local da colisão, o motorista perdeu o controle da ambulância após o impacto com o furgão branco e acabou atingindo o ciclista.